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Bakan Pakdemirli esnafı ziyaret etti

DENİZLİ (İHA) – Bir dizi programlara katılmak üzere Denizli’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, esnafı ziyaret etti.

DENİZLİ (İHA) – Bir dizi programlara katılmak üzere Denizli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, esnafı ziyaret etti.


Cuma namazının ardından Bayram yerinde bulunan esnafı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşlar ile sohbet etti. Bekir Pakdemirli, Denizli'ye has ürünlerin tadına bakmayı ihmal etmedi. Bakan Pakdemirli, esnaftan ürünler hakkında bilgi aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile AK Parti Denizi Milletvekilleri de Bakan Pakdemirli'ye eşlik etti.

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