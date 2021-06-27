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Bakan Pakdemirli'den Denizli'deki orman yangınıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Bekir Pakdemirli, Denizli'deki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek; “Ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'deki orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Denizli Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkiinde saat 14: 30'da çıkan orman yangınına 14: 45'de arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptı. 7 helikopter, 32 arazöz, 5 dozer ve 200 orman personelimizle müdahale ettiğimiz yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor. Ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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