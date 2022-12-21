Bakan Varank'ın Denizli programı belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarın Denizli'ye gerçekleştireceği ziyaretin ayrıntıları belli oldu.

Sürekli olarak devletin farklı kademelerindeki önemli isimlerin yanı sıra farklı siyasi partilerin önemli simalarını da ağırlayan Denizli, bugün ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı konuk edecek. Gün içinde şehre ulaşması beklenen Varank, saat 14.30'da Denizli Teknik Tekstil Merkez Açılış Töreni'ne katılacak. Tören Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde gerçekleşecek. Bakan Varank, saat 15.30'da ise yine OSB'de Denizli Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin temel atma töreninde hazır bulunacak. Saat 16.30'da Denizli Sanayi Odası (DSO)'nı ziyaret edecek olan Varank, 17.00'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyareti yapacak ve SOGEP imza törenine katılacak. Saat 18.00'de Ak Parti İl Başkanlığı'nda olacak olan Bakan Varank, 18.30'da ise Gençlik Buluşmasının ardından Denizli programını noktalayacak.