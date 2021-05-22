Baklan'a dev içme suyu yatırımı

Baklan'ın ihtiyaçlarını planlayarak hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan; "Baklanımızın yarını daha güzel olsun istiyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Baklan ilçesini ziyaret ederek gerçekleştirdikleri çalışmaları inceledi. Başkan Osman Zolan'a Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, AK Parti Baklan İlçe Başkanı Mehmet Emin Giral, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Serhat Akbulut, meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak Baklan Belediyesini ziyaret eden Başkan Zolan daha sonra AK Parti Baklan İlçe Teşkilatı ve Bakova Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti. Baklan ilçe merkezinde esnafla da buluşan Başkan Zolan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılandı. Bir süre vatandaşlarla sohbet edip istek ve önerilerini dinleyen Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi tarafından Baklan'a kazandırılan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisi'nde de muhtarlarla bir araya geldi.

“Baklanımızın ihtiyaçlarını planlayarak yolumuza devam edeceğiz”

Denizli'nin büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından Baklan Belediyesi ile birlikte ilçede birçok güzel hizmetin altına imza attıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan; “Baklanımızın ihtiyaçlarını planlayarak yolumuza devam edeceğiz. Baklanımıza 7 yıl öncesi ile bugüne baktığımız zaman siyah ile beyaz gibidir. Büyükşehir olmadan önce ilçemize geldiğimizde birçok ihtiyacı olduğunu gördük. Çok şükür bugün, Allah'ın izni, vatandaşların bize güveni ve Yusuf Gülsever Başkanımla birlikte bu hizmetleri yaptık. Baklanımızın yarını daha güzel olsun istiyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde pek çok yatırım ile hizmeti gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, tüm kurumlar ile birlikte uyumlu bir şekilde Baklan için çalıştıklarını kaydetti.

Dağal'a dev içme suyu yatırımı

Baklan ilçesinin Dağal Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi DESKİ tarafından yapılan 4600 metre uzunluğunda 160 mm çapında içme suyu isale hattı çalışmalarını da inceleyen Başkan Zolan, burada vatandaşların istek, talep ve önerilerini de dinledi. Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin tamamlamak üzere olduğu yatırımla Dağal Mahallesinin çok önemli bir ihtiyacının giderildiğinin müjdesini veren Başkan Zolan, yatırımın hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Zolan, program kapsamında Baklan Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı'yı da ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.