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Baklan'da çiftçiler gece eğitiminde bir araya geldi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Baklan Belediyesi iş birliğinde ‘Çiftçiler Bilgi Paylaşımı’ toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Baklan Belediyesi iş birliğinde ‘Çiftçiler Bilgi Paylaşımı' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hayvan hareketleri ve salgın hayvan hastalıkları üzerinde duruldu.


Baklan Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, İlçe Tarım Müdür Vekili Ferhat Cesur, Veteriner Hekim Özgür Manav, Ziraat Mühendisi Doğan Şermet, konu uzmanı teknikerler, çok sayıda hayvan yetiştiricileri ve çiftçiler katıldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği bünyesinde görev yapan Veteriner Hekim Özgür Manav ile Ziraat Mühendisi Doğan Şermet, koyun-keçi vebası, koyun-keçi çiçeği, şap hastalığı, mavi dil, etzima, brusellozis, antraks, bulaşıcı keçi çiçeği ağrısı, enterotoksemi, bulaşıcı agalaksi, şarbon ve diğer hastalıklarla ilgili bilgi verildi. Aşı temini, uygulaması ve sürü yönetimi konularında ayrıntılı bir şekilde hayvan yetiştiricilerine bilgi verildi. Ayrıca toplantıda hayvan yetiştiricilerinin merak ettikleri sorular ve karşılaştıkları sorunlar üzerinde çözüm odaklı söyleşi yapıldı. Toplantıya katılan veteriner hekim ve ziraat mühendislerince ayrıca hayvan hastalıkları, koruma ve kontrol ile süt sığır yetiştiriciliği ve pratik çözümler adlı 2 sunum gösterimi de yapıldı.

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