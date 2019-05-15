Denizli'nin Buldan ilçesinde baharın gelmesiyle çoğalan ve kovanlarına sığmayan bal arıları oğul verdi.

Bahar ayının gelmesiyle çoğalan ve kovana sığmayan bal arıları Buldan ilçesinde oğul vermeye başladı. İlçeye bağlı kırsal Beytoluk Mahallesi'nde arıcılık yapan Hakan Aytekin, yağışlı geçen kış aylarının ardından baharda çiçek zenginliğinin çoğaldığını ifade ederek, “Yüzyıllardır süregelen şekilde arılar bu mevsimde oğul çıkarmaya başladı. Bizler geleneksel olarak tamamen doğal olarak bal üretimi yapmaktayız. Buldan'ın dağlarında çiçek florasının yüksek olması ve endemik bitki çeşitliliğinin çok olmasından dolayı bal ve polen üretimi yüksek oluyor. Teknik arıcılıkta oğula yer yok denilse de bizler eskiye dönük arıcılık yapmaktayız. Geleneksel üretim yapıyoruz. Oğullardan birkaç tane aldıktan sonra müdahale ediyoruz. Arılarımızı zayıflatmak da istemiyoruz. Bu yıl arıcılık sektörünün güzel geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.