Balık ölümlerinin yaşandığı Süleymanlı Yayla Gölü'nün suyu temiz çıktı

Süleymanlı Yayla Gölü'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce başlatılan incelemeler sonrasında alınan numunelerin laboratuvar sonuçları çıktı. Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü laboratuvarından alınan analiz raporuna göre göl suyunun temiz olduğu belirtildi. Raporda, su numunesinde bulunan toksit, ağır metal, mineraller ve su sertliği oranlarının alabalık ve sazan türü balıkların yaşadığı suların korunması ve iyileştirilmesi hakkında yönetmeliğe uygun olduğunu belirtildi.

Suyun analiz sonuçlarının temiz çıkmasının ardından ekipler şimdi balık ölümüne neden olabilecek diğer nedenleri araştırmaya başladı.