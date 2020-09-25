İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte denetimler başladı

1 Eylül su ürünleri av sezonunun açılması ile birlikte, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından göl, baraj gölü, nehir gibi istihsal sahaları ile su ürünleri perakende satış yerlerine yönelik denetim yapıldı.


Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yürütülen su ürünleri satış yerleri denetimlerinde işletmelere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununu çerçevesinde gerekli uyarılarda bulundu ve dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmeler yapıldı. Denetimler sonucunda, kurallara uymayan ve yasalara aykırı davrananlara idari işlemler yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.