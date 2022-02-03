Balıkçıl kuşlar ve yırtıcı hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle doğal yaşamdaki canlılar açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yetiştirdiği alabalıkla ünlü ilçede doğa tutkunları tarafından çiftliklerden alınan kilolarca balık, kemik ve yem doğaya bırakıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde olumsuz hava şartları, kar ve buz nedeniyle doğal hayattaki canlılar açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Uzun yıllar sonra eksi 14 dereceler seviyesine düşen hava sıcaklığı nedeniyle ilçeye bağlı Kızılyaka Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki Karaman Gölü tamamen dondu. Donan gölde yaşayan balıkçı kuşlarının, yırtıcı hayvanların ve doğal hayattaki diğer canlıların aç kalmaması için doğa tutkunları harekete geçti. Ürettiği alabalıklarla ünlü ilçedeki balık çiftliklerinden kilolarca balık alan, ilçedeki kasaplardan et, kemik ve sakatat parçaları toplayan doğa tutkunları, balıkçı kuşları ve yırtıcı hayvanlar için göl çevresine balık ve kemik bıraktı. Diğer canlılar içinde doğaya yem bırakıldı.

Zorlu kış şartlarında donan gölün çevresine traktörle ulaşabildiklerini anlatan doğa tutkunu Doktor Özcan Özçelik, ‘Karaman gölündeyiz. Bugün günü öğle arası traktörle buraya geldik. Amacımız doğada yaşayan yabani hayvanlara yiyecek getirdik. Balık, et ve kuşlar için yem getirdik. Bunlar traktörle getirip yol üzerine bıraktık. Tabi biz burada olduğumuz için hayvanlar gelmiyor. Ama birazdan bizler gidince gelecekler. Bizler eminiz ki bu yiyecekler zor şartlar doğada bulunan hayvanlar için çok önemli. Çünkü yoğun kar nedeniyle hayvanların yiyecek bulması çok zor. Bizlerin bıraktığı yiyeceklere hayvanlar mutlaka ulaşacaktır. Bizler hayvanlar için tekrardan yine geliriz. Doğada yaşayan hayvanların aç kalmasını istemiyoruz” diye konuştu.