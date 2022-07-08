Balkan rüzgarı Denizli'de esecek

Atletizmde modern tesisleşme ve organizasyon tecrübesi ile Türkiye'nin pilot ili olan Denizli; 16-17 Temmuz tarihlerinde Balkan U20 Atletizm Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Spor Kompleksi uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Balkanların genç yeteneklerini bir araya getirecek U20 Atletizm Balkan Şampiyonası 16-17 Temmuz tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Balkan Atletizm Federasyonları Birliği'ne (ABAF) üye 12 ülkenin katılımı ile gerçekleşecek şampiyonaya 400 sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye'nin en prestijli tesislerinden biri olarak görülen Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Olimpik Atletizm Sahası, bundan dokuz yıl önce yine bir Balkan Şampiyonasına ev sahipliği yapmıştı. 2013 yılında gerçekleşen Gençler Balkan Şampiyonasında Denizli'ye gelen atletler, tesislere ve Pamukkale'ye hayran kalmıştı.

İlman, “Sporun birleştirici gücüyle güzel bir şampiyona izleyeceğiz”

Denizli olarak spor altyapısı ve modern tesisler ile önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Balkan Atletizm Şampiyonası için hazırlıkların hummalı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleşecek Balkan Atletizm Şampiyonasında, sporun birleştirici gücünü kullanarak Denizli'de dostluk ve kardeşlik duygularının hakim olduğu bir şampiyona yaşatmak ve izlettirmek istediklerini kaydeden İlman, şampiyonada yarışacak tüm sporculara başarılar diledi. Kurban Bayramı tatili sonuna denk gelen şampiyonayı izlemeye Denizli halkını Olimpik Atletizm Sahasına davet etti.