Ballı projede ikinci müjde

Denizli'de arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretim kalitesinin artırılması amacıyla Tavas ilçesinde Yahşiler Bal Ormanı kurma çalışmalarını tamamladıklarını müjdeleyen Başkan Zolan, Çal ilçesinin Akkent Mahallesi'nde yapacakları ikinci bal ormanının protokolünü imzaladı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde 861.700 metrekare alanda Yahşiler Bal Ormanı Tesis, Bakım ve İşletilmesi kurulma çalışmalarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kente ikinci bal ormanını kazandıracak protokole imza attı. Çal ilçesinin Akkent Mahallesi'nde 692 bin 700 metrekarelik alanda kurulması planlanan ikinci bal ormanı için Denizli Büyükşehir Belediyesinde protokol töreni yapıldı. Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak ve Yardımcısı Mehmet Sarıoğlu katıldı. Orman Bölge Müdürü Çetinkaya burada yaptığı konuşmada kente kazandırılacak ikinci bal ormanı yatırımı ve geçen yıl yaşanan orman yangınlarında yanlarında olan ve yangınların söndürülmesinde büyük katkı sunan Başkan Zolan ve tüm ekibine teşekkür etti.

Yahşiler Bal Ormanı tamam

Yahşiler ve Akkent Bal Ormanı yapımında arıcılık yapan üreticiler için en ince ayrıntısına kadar her şeyin düşünüldüğünü, tesislerin teferruatlı, konforlu ve çok daha kullanışlı olduğunu anlatan Çetinkaya, “Bütün donanımları ile birlikte bal ormanları tesis ediyoruz” dedi. Arıların tozlaşmada dolayısıyla bitkisel üretimde çok önemli olduğunu, arılar olmazsa hasat düşüşleri yaşanacağını anlatan Çetinkaya, kırsal kalkınmaya katkılarından dolayı Başkan Zolan'a bir kez daha teşekkür etti. Başkan Zolan ise, Denizli için güzel bir protokolü daha imzaladıklarını belirterek, Tavas ilçesinde başladıkları Yahşiler Bal Ormanı'nın başarılı bir şekilde tamamlandığını, alana dikilen fidanların büyümeyi sürdürdüğünü, yakın bir tarihte ise tesisin arıcılık yapan üreticilerin kullanımına açılacağını müjdeledi.

Bu yatırım bitkisel üretimi artırmayı da tetikleyecektir

Bal ormanlarında her şeyin düşünüldüğünü, gerek sosyal donatıların gerekse üretim alanlarının arıcıların ihtiyaçlarına göre yapıldığını ifade eden Başkan Zolan, “İlk bal ormanımızı Tavas ilçemizde gerçekleştirdik. Şimdi Çal Akkent'te yaklaşık 700 dönüm alanda bal ormanı çalışmamızı gerçekleştireceğiz” dedi. Bal üretiminin çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Bal sağlık şifa demektir. Arının farklı bir boyutu da tozlaşmaya çok büyük katkı sağlamasıdır. Dünyada gıdaya ulaşımın zorlandığı günümüzde arıcılığa verilen bu destek ve yatırım bitkisel üretimi arttırmayı da tetikleyecektir” diye konuştu.

Başkan Zolan orman yangınlarına dikkat çekti

Geçen yıl yaşanan orman yangınlarını hatırlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Yangınlarda Orman Bölge Müdürlüğümüz ile yoğun bir mücadele verdik. Herkes imkanlarını seferber etti. Vatandaşlarımızın da katkısı çok önemliydi. Yaz sezonu yine başlıyor, ben tüm vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Yangına sebebiyet verecek bir faaliyetin içinde bulunmamak gerekiyor. İnşallah yangınsız bir sezon olsun, ancak olursa da inşallah hep beraber yine mücadelemizi elimizden geldiğince yapacağız. Protokolümüzün tekrar şehrimize, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.