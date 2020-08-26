Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'de, yaşlı adam evinde duş aldığı sırada banyoda düştü. Aile üyelerini durumu fark etmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki emekli Mustafa Kayalı, evde duş almak için girdiği banyoda düşerek kafasını vurdu. Aile üyeleri gelen sesler üzerine yöneldiği banyoda yaşlı adamı kanlar içinde buldu. Aile'nin sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamı hayatta tutma çabası sonuçsuz kaldı. Kayalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin durumu şüpheli bulması üzerine çok sayıda polis ekibi ve Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese sevk edildi.

Oğlu gözyaşlarına boğuldu

Babasını banyoda kanlar içinde bulan yaşlı adamın oğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınlarına açıla haberi veren evladın gözyaşların dikkatlerden kaçmadı. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.