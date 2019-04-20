Banyoda elektrik akımına kapılan adam öldü

Denizli'de duş almak için banyoya giren şahıs, şofbendeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Duş almak için evinin banyosuna giren 44 yaşındaki iki çocuk babası Hakan Kayhan, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü elektrikle çalışan şofbenden akıma kapıldı. Aile üyelerinin durumu fark etmesiyle olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan Kayhan, hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.