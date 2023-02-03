Barajda, kayıp adamın cesedi bulundu

Denizli'de Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda balık tutan vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Bölgede araç ve ceket bulan ekipler, cesedin kayıp olarak aranan adama ait olduğunu belirledi.

Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda balık tutan vatandaşlar suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde duran erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, cesedi barajdan çıkardı. Yapılan incelemede araç ve barajın kıyısında ceket bulan ekipler, cesedin kayıp olarak aranan Halil Akbalık'a ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda cansız beden, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ekipler, ceket ve araçta da inceleme gerçekleştirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.