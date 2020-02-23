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Barış Manço Denizli'de anılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eserleri ile milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço için Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 26 Şubat’ta “21.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eserleri ile milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço için Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26 Şubat'ta “21. Yıl Anma Konseri” düzenleyecek.


Türkiye'de rock müziğin öncülerinden ve Anadolu rock türünün kurucularından olan ünlü sanatçı Barış Manço için Büyükşehir Belediyesi anma programı düzenleyecek. Anma programı “21. Yıl Anma Konseri” başlığıyla 26 Şubat günü saat 20.30'da Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenecek. Anma konserinde solist Mehmet Bacaklı ve Grup Anadolu, Barış Manço'nun unutulmaz eserlerini seslendirecek. Ücretsiz olan anma konserine tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.

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