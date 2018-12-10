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Bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sarayköy ilçesi Osman Akca Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ali Şen (25) idaresindeki 45 HD 0531 plakalı otomobil yoğun sisin olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından Şen'in cansız bedeni yapılan incelemeler sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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