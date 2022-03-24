Bartın'dan geldi, Denizli Tekden'de şifa buldu

Dr. Yurdaer Doğu'nun yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Op. Dr. Doğu, “Bel fıtığı ameliyatında doktor ve hasta arasındaki güven çok önemlidir. Söz konusu hastalık olunca güven mesafe tanımıyor, en uzak mesafeden bile hastalarımız tedavi olmak için gelebiliyorlar” diye konuştu.

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de ciddi bir sağlık sorunu olan bel fıtığı tedavisinde birçok yöntemlerin olduğundan bahseden Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu, Bartın ilinde yaşayan hastanın yıllardır bel ağrısı şikayetinden kurtulmak için başvurduğunu belirtti. Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu, bel fıtığının ciddi bir sağlık problemi ve birçok insanın hayatını olumsuz etkilediği bir durum olduğunu anlatan Dr. Doğu, kişinin sosyal hayatını etkilediği gibi iş hayatında da ciddi sonuçlara neden olabildiği gibi kilo, hareketsiz yaşam, yapılan ani hareketler bel fıtığının oluşmasında risk faktörleri olduğunu söyledi. Bel fıtığının tedavisinde birçok yöntem olduğundan ve Bartın'dan gelen hastaya uygulanan tedaviyi anlattı.

“Bel fıtığı ameliyatında hasta ve doktor arasındaki güven ilişkisi çok önemlidir”

Hayatta yapılacak bazı değişikliklerle bel fıtığı ağrılarını dindirmenin mümkün olabileceğini söyleyen Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Bel fıtığı halk arasında ertelenen ya da geçer diyerek ciddiye alınmayan bir sağlık sorunudur. Bel ağrıları bazen çok şiddetlenir bazen de hafif ağrılarla atlatılır. Bu durumu yaşayan kişiler genelde geçer diyerek tedaviyi geciktirirler. Bel ağrısı, kaslarda güçsüzlük, uyuşma, yürüme sırasında zorlanma, kalça ve bacaklara vuran ağrı, çabuk yorulma, otururken ve kalkarken güçlük çekme bazen de idrar tutamama gibi belirtiler gösterebilir. Bu belirtilerle kliniğimize başvuran hastalara fizik muayenesi ve gerekli tetkikler yapıyoruz. Uygun tedaviye yapılan tetkiklerden sonra karar veriyoruz. Bel fıtığında fazla kilo, hareketsiz yaşam, ani yapılan hareketler, masa başı bir işte çalışıyor olmak, gebelikte alınan fazla kilolar gibi bazı risk faktörleri vardır. Hayatımızda yapacağımız bazı değişikliklerle bel fıtığı ağrılarını dindirmek mümkün olabilmektedir. Bazı bel fıtığı rahatsızlıkları ise ameliyat gerektirmektedir. Birçok ameliyatta olduğu gibi bel fıtığı ameliyatında da doktor ve hasta arasındaki güven çok önemlidir. Bartın'dan gelen hastamızla uzaktan yaptığımız telefon görüşmelerinde oluşan güven sayesinde hasta Denizli'ye gelerek burada tedavi olmaya karar verdi. Söz konusu hastalık olunca güven mesafe tanımıyor. En uzak mesafeden bile hastalarımız tedavi olmak için gelebiliyorlar” dedi.

“Telefonla destek verdiğimiz hastamız Bartın'dan gelerek Tekden'de şifa buldu”

Bel fıtığı gibi hastalıklarda uygun tedavi planlanmazsa hastalığın ilerleyebileceğinden bahseden Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Bir yakınını ameliyat ettiğimiz hastamız da aldığı güvenle Tekden Hastanesi'nde şifa bulmaya geldi. Hastamız bize başvurduğunda sağ bacağında ciddi bir ağrısı, kuvvet kaybı ve uyuşma yaşadığını belirtti. Bartın'da tedavi görmesine rağmen şikayetleri devam etmiş. Orada çekilen MR görüntülerini bize göndererek telefonda hastaya durumu anlattık. Hastamız Denizli'ye geldikten sonra gerekli tetkikleri ve muayeneleri yaptık. Daha önce çekilen MR ile bizim istediğimiz MR'ı kıyasladığımızda fıtığın çok arttığını ve ameliyattan başka çare olmadığını gördük. Hastamızı ameliyata aldık. Başarılı geçen bir ameliyattı, hastamızın durumu gayet iyi. Birkaç gün dinlendikten sonra hastamızı Bartın'a gönderebileceğiz. Bu tür hastalıkları geciktirmeden tedavi olmak çok önemli. Çünkü bel fıtığı, boyun fıtığı gibi şikayetler uygun tedavi planlanmazsa zamanla ilerleyebilir ve daha kötü sonuçlara sebep olabilir. Bel fıtığında risk faktörlerinden herhangi birini ya da birkaçını yaşıyorsanız bir uzmana başvurmanızda fayda var” şeklinde bilgi verdi.

“Tekden Hastanesi'ne ilk defa gelmeme rağmen çok memnun kaldım”

Ağrılarının artması ile hastaneleri araştırdığını ve ameliyat olmak için Bartın ilinden Denizli'ye gelen hasta, “Bir süredir geçmeyen bel ağrısı, tutulma, uyuşma şeklinde şikayetlerim vardı. Bartın'da doktora gittim ve fizik tedavi önerdi. Yaklaşık 15 gün fizik tedavi gördüm ağrılarım tam geçti derken tekrar başladı. Sonra bacağımda kasılma şeklinde ağrı ve uyuşma oluşmaya başladı. Uygun tedavi için araştırma yaptık. Bir yakınımızın Denizli Tekden Hastanesi'nde Op. Dr. Yurdaer Doğu'ya ameliyat olarak iyileştiğini öğrenince doktor beyi telefonla aradık. Mr görüntülerimi ve Bartın'da yapılan tüm tetkikleri gönderdik. Sağolsun telefonla bize durumu anlattı. Yaşadığım ağrıları anlatınca son çare olarak ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Telefonda sürekli durumumu sordu. Ondan aldığım güvenle Denizli'ye gelerek tedavi olmaya karar verdim. Doktorum ameliyatımın iyi geçtiğini söyledi. Şu an gayet iyiyim. Ağrılarımın azaldığını hissediyorum. Doktoruma ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim. Denizli Tekden Hastanesi'ne de ilk defa gelmeme rağmen hemşirelerin ve çalışanların ilgisi ve güler yüzlü olmaları beni çok mutlu etti. Tekden Hastanesi'ni gönül rahatlığı ile herkese tavsiye ederim. Doktorumdan da Tekden Hastanesi'nden de Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.