Baş dönmesi şikayetinin altından damar tıkanıklığı olduğunu check-up ile öğrendi

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde check-up programına başvuran hasta, baş dönmesi şikayetinin sol kol damarındaki tıkanıklık olduğu tespit edilerek Kardiyoloji Bölümü Uz. Dr. Mustafa Demir tarafından stent yerleştirilerek sağlığına kavuştu.

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde Check-up programına katılmak için Aydın'ın Kuyucak ilçesinden gelen Mehmet Tütüncü, sağlık problemi olmamasına rağmen yılda bir defa genel sağlık taramasına katıldığını belirtti. Hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermeyen fakat ileride hastalığa yol açabilecek problemlere karşı tedbir alan Tütüncü, erken teşhise önem verdiğini söyledi. Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktoru Uz. Dr. Mustafa Demir, “Hastamız Aydın'dan check-up için geldi ve yaptığımız check-up muayenesinde hastamızın iki kolu arasındaki tansiyon farkının normal olması gerekenden çok daha fazla olduğunu saptadık. Muayenede sol el bileğinden nabız almaya çalıştığımızda nabzın olmadığını, sol kolundaki nabzın ise zayıf olduğunu gördük. Bunun üzerine radyolojiden doppler görüntüleme istedik. Radyolojinin baktığı ultrasonda sol koldaki damar akımının azaldığını ve sol koldan çıkıp beyne giden damardaki kan akımının ise tersine dönerek sol kolu beslediğini gördük. Hastamıza aynı gün kol damarı için bir tomografi çektirdik. Çekilen tomografide, hastamızın sol kolun tam çıkış bölgesinde yüzde 90 oranında ciddi bir darlık olduğunu gözlemledik. Aslında beynimiz, hem şah damarlarımızdan hem de kolumuzdan çıkan iki tane vertebral arter dediğimiz beynin arka tarafında giden damardan beslenmektedir. Bu damarlar yukarıda ortaklaşa birbirine ark yapmaktadır. Bu damarların herhangi birinde problem olduğunda bu damarlar diğer damarın kalan kısmını beslemektedir” dedi.

Kol damarına stent uygulanarak nabız oranlarının düzeldiğini ve ardından hastanın baş dönmesinin geçtiğini söyleyen Kardiyoloji Bölümü doktorlarından Uz. Dr. Mustafa Demir, “Hastamızda da bu şekilde sol koldan çıkan damarda ciddi bir darlık olunca, koldan beyne gitmesi gereken akımın, ters dönerek beyinden kolu beslediğini gördük. Hasta yaptığımız muyanede ara ara baş dönmesinin olduğunu belirtti. Bunun sebebinin kol damarındaki problem olduğunu ve bu kol damarını açabileceğimizi belirttik. Hemen ertesi gün hastayı işleme aldık ve kalbe stent takar gibi anjiyosunu yaptık. O kol damarının çapına ve boyutuna uygun bir şekilde stentimizi yerleştirerek kol damarını açtık. Aldığımız görüntülerde kol damarının tamamen açıldığını ve koldan beyne giden vertebral arter akımının da düzeldiğini gördük. Hastamızı anjiyo masasından kaldırmadan hastanın her iki koldan nabzını ölçtüğümüzde kollar arasındaki farkın kaybolduğunu ve basıncın eşitlendiğini gördük. Hastayı ertesi gün yürüttüğümüzde de baş dönmesinin geçtiğini gördük” diye konuştu.

Yılda bir kere yapılan sağlık taramasının önemli olduğunu vurgulayan Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktoru Uz. Dr. Mustafa Demir, “Kardiyoloji sadece kalp damarları ile ilgilenen bir bilim dalı değildir. Vücudumuzun tüm damar ağıyla da ilgilenir. Özellikle şeker hastalığı olan, sigara içen bireylerin sadece kalp damarları değil, aynı şekilde şah damarları, bacağa giden ana arterleri ve kol damarları da tıkanabilir. Hastamız Mehmet Bey, her yıl düzenli olarak check-up yani genel sağlık taraması yaptırmasına rağmen bu durumu fark edilmemiş. Hastanemize ilk kez check-up için geldiğinde bu problemi saptamış olduk. Tedavisini de başarılı bir şekilde yaptık. Hastalarımız sağlıklı ve mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Yaptığımız check-up'ta herhangi bir sağlık sorunu olmadan önce hastalıkların erken dönemde teşhis edilerek tedavi edilmesi amaçlanmaktadır. Erken teşhis birçok hastalıkta olduğu gibi kalp hastalıklarında da önem arz etmektedir. Bundan dolayı yılda bir kere yapılan sağlık taramasıyla (check-up) kalp ve damar hastalıkları dahil birçok hastalığın önüne geçilebilmektedir” dedi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinden gelen ve her yıl düzenli olarak check-up programlarına katılan hasta Mehmet Tütüncü, “Check up yaptırmak için uygun hastane araştırırken Denizli Tekden Hastanesi'ni tavsiye ettiler. Ben de randevu alarak buraya geldim. Her yıl mutlaka kendime de aileme de check-up yaptırırım. Bu sene de Denizli Tekden Hastanesi'ne check-up için geldim. Tüm işlemlerim ve muayenelerim yapıldı. Aslında herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Arada baş dönmelerim oluyordu sadece. Burada yapılan check-upta kardiyoloji doktorum Mustafa Demir'in detaylı incelemesiyle kalp damarlarımda sorun olduğu anlaşıldı. Bana detaylı bir şekilde damar tıkanıklığımı ve yapacağı işlemle bu damarın açılacağını anlattı. Daha sonra stent taktı. Şu an iyiyim baş dönmem vardı. Şimdi herhangi bir baş dönmesi şikayetim kalmadı. Doktorumun ilgisi, detaylı incelemesi ve bana her şeyi anlatması beni çok memnun etti. Tekden Hastanesi'nden de çok memnun kaldım. Hemşireler sürekli gelip durumumu sordular. Hem Tekden Hastanesi yönetimine, çalışanlarına hem de doktorum Mustafa Demir'e gerçekten çok teşekkür ederim” diye konuştu.