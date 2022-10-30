İhlas Haber Ajansı

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Başına çarpan ağaç sonu oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde traktöre tarlada odun yüklemesi yapan çiftçi, başına çarpan ağaç dalı nedeniyle hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde traktöre tarlada odun yüklemesi yapan çiftçi, başına çarpan ağaç dalı nedeniyle hayatını kaybetti.



Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesinde yaşayan Metin Türedi, tarlada traktörü ile römorka ağaç dalı yüklerken başına çarpan ağaç dalı nedeniyle yaralandı. Tarlada çalışan diğer işçiler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Türedi'yi ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Türedi hayatını kaybetti.



Metin Türedi'nin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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