Başkan Akcan'ın vefa köşesi

Başkan Akcan, “Merhumları unutmayacağım. Onların fotoğraflarına baktıkça güç alıyorum” diye konuştu.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, 2015'de vefat eden Belediye Meclis Üyesi Bülent Ünaldı, geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden Çal Belediyesi personeli Engin Çiftçi, beyin tümöründen dolayı vefat eden belediye personeli Osman Karaçay ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mustafa Kınalı'nın fotoğraflarını annesinin fotoğrafının yanına astı.

Babasını küçük yaşta kaybettiğini belirten Başkan Akcan, “2016'da vefat eden annem bana hem analık hem de babalık yaparak büyüttü. Annemin fotoğrafının yanına da büyük vefa duyduğum rahmetlilerimizin fotoğrafını astım. Onların fotoğraflarına baktıkça güç alıyorum. Meclis üyem Bülent Ünaldı, rahmetli işçilerim Osman Karaçay ve Engin Çiftçi, benim seçimi kazanmam için çırpınan ve kalp krizi geçirip vefat eden Mustafa amcamı unutmam mümkün değil. Başkanlık makamında oturduğum sürece fotoğrafları burada asılı olacak” ifadelerini kullandı.