İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ali Çetin'den meraklandıran açıklama

Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulundu.

Denizlispor'u daha iyi yerlere gelebilmesi için tüm desteği verdiklerini belirten Çetin, “Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.


Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'in 17. haftasında evinde Kayserispor'a yenilmesinden ardından Başkan Ali Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden meraklandıran yazılı açıklama yaptı. Maddi manevi anlamda gereken desteği sağlayıp gece gündüz çalıştıklarını belirten Çetin, “Sevgili Denizlispor Camiası'na. Göreve geldiğimiz günden bugüne tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte elimizden gelenin fazlasını yaparak maddi ve manevi anlamda kulübümüze hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tüm gücümüzü Denizlispor uğruna harcamaktan hiçbir zaman kaçınmadık, görevde olduğumuz süre boyunca kaçınmayacağız. Çakmak satarak, bayrak asarak ve diğer tüm imkanlarımızı seferber ederek kulübümüze karşılıksız gelir kaynakları bulmak için gece gündüz demeden çalıştık. Maddi ve manevi anlamda Denizlispor'a yararlı olabilecek oluşumlara elimizden gelen tüm yardımı yapacak, kulübümüzün daha iyi yerlere gelebilmesi için ben ve yönetim kurulu üyelerim gerekli tüm desteği vereceğinin bilinmesini istiyorum. Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek ve devamlılığını sağlayacak bir yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Aslolan Denizlispor'dur” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.