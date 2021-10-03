Başkan Arslan, Avrasya Yerel ve Kırsal Kalkınma Derneği'nin Genel Kurulu Toplantısına katıldı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Avrasya Yerel ve Kırsal Kalkınma Derneği'nin Genel Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda bir çok konu ele alınırken, derneği adı değiştirildi.

Avrasya Yerel ve Kırsal Kalkınma Derneği'nin genel kurul toplantısı 02 Ekim 2021 Cumartesi günü tarihinde, Ankara'da gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Yusuf Yücel, Katip üyeliklerine Mine Çiçek ve Elvan Çavdar seçildi. Oluşturulan divan yönetiminde gündem konuları ele alındı. Avrasya Yerel ve Kırsal Kalkınma Derneği ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Dernek Başkan Yardımcısı ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Dernek üyesi ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir'in konuşmaları ardından dernek organlarının seçimine geçilmiş, dernek yönetim, denetim kurulu asil ve yedek üyeler ile oluşturulan komisyon başkanları seçildi. Avrasya ve Yerel Kalkınma Derneği'nin adı oy birliği ile LEADER Topluluğu Derneği olarak değiştirildi. LEADER Topluluğu'nun uluslararası kuruluşlara üye olmasına, uluslararası faaliyetlerde bulunmasına oy birliği ile kararlaştırılırken, yapılması planlanan ana faaliyetler hakkında istişareler yapıldı.