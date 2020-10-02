Başkan Arslan Milli Güreşçiyi Kara Hasan'ı unutmadı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Milli Güreşçi Hasan Şahin'in vefat yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Arslan mesajında, Hasan Şahin'in aldığı üst üste aldığı başarılarla yeni nesle örnek olacak bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli'nin Milli Güreşçilerinden, 1971 de başpehlivan olan ve birçok pehlivana da ustalık yapan Hasan Şahin'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Arslan mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Hasan Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni bu yıl pandemi dolayısıyla kutlayamadık. Ata sporumuzun gelecek nesillere aktarılması ve Kara Hasan lakaplı Hasan Şahin'in isminin yaşatılması için pandemi sonrasında güreşleri düzenlemeye devam edeceğiz. Türk milletine ve Çameli'ye elde ettiği başarılarla unutulmaz yıllar yaşatan büyük güreşçimizi vefatının 5. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.”

Hasan Şahin kimdir?

1941 yılında Çameli Doğumlu Hasan Şahin 19 Yaşında güreşe başladı. 30 sene boyunca güreş sporu ile uğraştı. İstanbul ve İran'da düzenlenen Dünya Şampiyonaları'nda iki defa ikinci oldu. Sivas ve İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılan Şahin, burada da dünya ikincisi oldu. Kırkpınar'da düzenlenen güreşte altın kemer kazanan Şahin, minder güreşinin ardından yağlı güreşle ilgilendi. Bir süre eğitmenlik yapan Şahin, 50 yaşında güreşi bıraktı.