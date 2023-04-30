Başkan Arslan minik konuklarını ağırladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde Atatürk İlkokulu 3B sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmenleri Güllü Erikan eşliğinde Belediye Başkan Cengiz Arslan'ı ziyaret etti.

Çameli Atatürk İlkokulu 3B sınıfı öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde işledikleri "Yerel yönetim birimlerini tanıyorum” konusu çerçevesinde, sınıf öğretmenleri Güllü Erikan eşliğinde Belediye Başkan Cengiz Arslan'ı ziyaret etti. Çameli Belediyesini ziyaret eden öğrenciler, kendilerini misafir eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile sohbet ederek, belediyenin çalışmaları ve belediye başkanının görevleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Arslan, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlarken, keyifli anlar da yaşandı. Yerel yönetimlerle ilgili sorularının cevaplarını yerinde öğrenen öğrenciler ve öğretmenleri, kendilerini misafir ettikleri için Başkan Arslan'a teşekkür etti.