Başkan Arslan sıcaktan bunalanları Çameli'ne davet etti

Çameli'nin coğrafi özellikleri ve iklimi bakımından doğal kliması olduğunu belirten Başkan Arslan, “1300-2100 rakımları arasında kalan Çameli ilçemiz, yazın sıcaktan bulanan vatandaşlarımızın tercih ettiği ilçeler arasında yer alıyor. Çameli serin yaylaları, eşsiz doğal güzellikteki birçok alana sahip olan özel bir konumda yer alıyor. Denizli ve Fethiye'den her saatte ulaşım imkanı olan ilçemizde her hangi bir konaklama sıkıntısı bulunmuyor. Garkın Yaylasının zirvelerinde kar kuyuları mevcut olup, yaz ortası kar görme imkanı şansınız olacaktır. Yörüklerin hayatlarına tanık olup, onların misafirperverliği ve sofrasında tandır ekmeğinin lezzetine bakıp, yürüyüş yollarında treaking yapabilir ve Kolak Gölü Mesire alanında çadır kurabilirsiniz. Özellikle yaz ve sonbaharda yaşanan renk cümbüşünün sunduğu görsel şölene tanık olabilirsiniz” dedi.

Çameli serinlemek isteyenleri bekliyor

Çameli'nin gurbetçilerin yanı sıra yurt dışından gelen misafirlerini ağırlamaya devam ettiği kaydeden Başkan Arslan, “Yurdumuzu etkisi altına alan aşırı sıcakların bunalttığı şu günlerde, Çameli 25-30 derecenin altında serin günler yaşamaya devam ediyor. Halen yüksek mahallerimizin bazı bölgelerinde geceleri soba yakıldığı görülmektedir. Hafta sonunda sıcakların etkisini artacağından dolayı serin ve yayla havasında olan ilçemiz önemli bir tercih noktası haline geldi. Doğal güzelliklerini asırlık ağaçları, ormanları ve kanyonları ile doğal bir hazine olan Çameli İlçesi sizi bekliyor” diye konuştu.