Başkan Aydın: "15 Temmuz zihniyetinin ekonomik ayağı devam ediyor"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 15 Temmuz zihniyetinin ekonomik ayağının devam ettiğini kaydederek, "Kesinlikle bu algı operasyonuna kanmamalı, ülkemizin ekonomik istikrarına güvenerek yatırımlarımıza devam etmeliyiz" dedi.

ASKON tarafından her ay bir ilde açıklanan ASKON aylık ekonomi değerlendirme toplantısının üçüncüsü Denizli'de yapıldı. Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, ASKON Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Küresel ve yerel düzeyde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde ve öngörülerde bulunulan raporun sunumunu yapan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin ekonomik istikrarına güvenerek yatırımların devam etmesi çağrısında bulundu. ASKON Başkanı Aydın konuya ilişkin şunları söyledi:

"ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında henüz bir anlaşmanın sağlanamamış olması küresel ekonomi için risk oluşturmaya devam etmektedir. Dünya Bankasının hesaplamalarına göre küresel ticaretin yüzde 2,5'i 2018 yılında uygulanan gümrük vergilerinden etkilenirken, uygulanması gündemde olan yeni gümrük vergileriyle bu oranın iki katına çıkabileceği ifade edilmiştir."

"Enflasyonu tekrardan tek hanelere indirme hedefi çerçevesinde önemli bir adım olacak"

Nisan ayı itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında açıklanan yapısal dönüşüm adımlarına da değinen Aydın, "Buna göre sürdürülebilir büyüme ve istihdam temel hedefleri doğrultusunda finansal sektör, enflasyon ve bütçe alanlarına yoğunlaşıldığı ifade edilmiştir. Program kapsamında öne çıkan yapısal adımlar; bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi, sektörün aktif kalitesinin artırılması, kredilerin stratejik olarak belirlenen enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim sektörlerine yönlendirilmesi, gıda fiyatlarındaki oynaklığı azaltmaya yönelik adımlarla enflasyonla mücadele, sıkı maliye politikasının sürdürülmesi ve vergi reformu olarak sıralanmıştır. ‘Yeni Ekonomi Planı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' paketinde enflasyonda en önemli sorunun gıda alanında yaşanmasından dolayı yapısal reformların bu alana yoğunlaşacağı bildirilmiştir. TÜFE'de ağırlığı yüzde 23 olan gıda ve alkolsüz içecekler grubunun alınacak önlemlerle kademeli ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi, orta ve uzun vadede enflasyonu tekrardan tek hanelere indirme hedefi çerçevesinde önemli bir adım olacağı ifade edilmiştir. Yeni Ekonomi Planı kapsamında belirlenen 2019 enflasyon hedefi yüzde 15,9 iken ilk üç ay enflasyon ortalaması yüzde 19,91 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının ikinci yarısında alınacak gıda enflasyonu önlemleriyle 2019 yılı için hedeflenen yüzde 15,9'lük orana gerilemesi mümkün olabilecektir" diye konuştu.

"IMF ile masaya oturulacak manipülasyonu yapıldı"

Dünya genelinde olağanüstü gelişmeler yaşandığına vurgu yapan ve bununla birlikte Türkiye'de 15 Temmuz zihniyetinin ekonomik ayağının devam ettiğini belirten Aydın, "Yemen'de çatışmalar devam ediyor. Libya ve Sudan‘da iktidar değişiklikleri yaşanıyor. İran ambargonun içine atılıyor. İsrail mevcut ilhaklarına yeni ilhaklar katıyor. İslam coğrafyasında yine birileri rahat durmuyor. Hal böyleyken, bize ne durmak ve ne de yavaşlamak yakışır. Aksine dünden daha güçlü bir azim ile gayret gösterip yetimin, mazlumun hamisi olmak ve adil bir dünya düzeni sağlayabilmek için daha çok gayret sarf etmeliyiz. Dünya beşten büyüktür mesajına uygun olarak büyüklüğümüzü ezilenlerin hakkı için ezenlere göstermeliyiz. Yine bu minvalde 15 Temmuz hain darbesi sonrası ülkemiz ekonomisine yönelik saldırıları görmekteyiz. IMF Avrupa Masası Direktörü Thomsen'in açık açık Türkiye'ye mali yardımın sağlanması noktasında, hiçbir gayri resmi ve gizli görüşme olmadığını söylemesine rağmen ve Türkiye'nin para politikasını güçlendirecek önemli adımlar attığını vurgulamasına rağmen, içeride hala IMF ile masaya oturulacak manipülasyonu yapılması, bu fikrin empoze edilmeye çalışılması 15 Temmuz zihniyetin ekonomik ayağının devam ettiğinin göstergesidir. Kesinlikle bu algı operasyonuna kanmamalı, ülkemizin ekonomik istikrarına güvenerek yatırımlarımıza devam etmeliyiz" dedi.