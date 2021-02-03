Başkan Doğan, Atatürk'ün Denizli'ye gelişini kutladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90. yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90. yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı. Başkan Doğan, “4 Şubat 1931 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Denizli'ye teşrif ederek halk ile bir araya gelmiş ve istişarelerde bulunmuştur. Milli Mücadele'nin önderi, demokratik ve çağdaş bir hukuk devletini kuran Atatürk'ü büyük bir onur ve şerefle ağırlayan Denizlili atalarımızın heyecanı ve gururu bugün de devam etmektedir. Milli mücadele döneminde hiçbir şekilde düşman işgaline uğramayan Denizli, her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına, büyük zorluklarla kurulan cumhuriyete sahip çıkmış ve çıkmaya da devam edecektir. Merkezefendi Belediyesi olarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, gösterdiği hedefler doğrultusunda hemşehrilerimiz için var gücümüzle, hiç durmadan çalışacağız. Bu duygu ve düşünceler ile bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için her şeyi yapan, canını ve hayatını ortaya koyan başta Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını büyük bir özlemle, minnetle ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.