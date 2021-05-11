Başkan Doğan; "Bayramının Merkezefendi'mize ve Denizli'mize, bereket getirmesini diliyorum”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı sebebi ile bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Doğan; “Toplumsal dayanışma duygularının en üst seviyede yaşanarak kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nı, hemşehrilerimizle sergilediğimiz büyük dayanışma örneğiyle uğurlayarak Ramazan Bayramı'na kavuşuyor, bayrama ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar bu bayram sevdiklerimizle fiziken bir arada olamasak da, inanıyorum ki önümüzdeki bayramları, tüm geleneklerimizi birlikte yaşatmaya devam ederek hep beraber kutlayacağız. Tutulan tüm oruçların, edilen tüm duaların kabul olmasını diliyor, Ramazan Bayramı'nın Merkezefendi'mize, Denizli'mize, ülkemize ve İslam Alemine başta sağlık olmak üzere barış, huzur, adalet, kardeşlik ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.