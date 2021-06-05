Başkan Doğan, “Daha temiz, daha yaşanabilir bir Merkezefendi için çalışıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Merkezefendi için aralıksız çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, sıfır atık hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Başkan Doğan, “Dünyamız maalesef, doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi ve çevreye verilen zarar nedeniyle büyük zarar görüyor. Geleceğimiz için dünyaya, çevreye, havaya, suya, toprağa sahip çıkmalı, onu en iyi şekilde korumalıyız. Bu bilinci de çocuklarımıza aşılamalı, çevre konusunda duyarlı olmalarını sağlamalıyız. Merkezefendi Belediyesi olarak çevre konusunda farkındalık oluşturmak, duyarlılığı arttırmak ve gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, daha temiz bir Merkezefendi bırakabilmek adına ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak atıkların ayrışması noktasında hanelere evsel atık poşeti ve ambalaj atık poşeti dağıtıyoruz. Mahallelerimize 7 farklı atık grubunun toplandığı mobil atık dönüştürme merkezleri yerleştirdik. Karahasanlı Mahallemizde 1.Sınıf Atık Dönüştürme Merkezi'ni hizmete açarak 15 ayrı başlıkta atıkların ayrışmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacağız. Gıda atıklarını toplayarak Pet Kafe Mama Üretim Tesisimizde sokak hayvanları için mama üretiyoruz. Ayrıca kıyafet kumbaraları ile kıyafetlerin kullanılabilir hale gelmesini sağlıyoruz. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya'lar (AEEE) toplama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yıllık 18 ton atık yağ topluyoruz. Atık eşyaları değerlendirerek tematik park olan ‘Geri Dönüşüm Parkı'nı ilçemize kazandırdık. Bu duygu ve düşüncelerle ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, sağlıklı bir gelecek, temiz bir çevre ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.