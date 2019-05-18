Başkan Doğan gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, okullarında başarılı olan 100 öğrenciyle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e gitti. Başkan Doğan, “Kurtuluş mücadelesinin 100.yılında Anıtkabir'i ziyaret ettik. Gençlerimizin bu duyguyu yaşamasını istedik” dedi.

Merkezefendi Belediye tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100.yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'ya götürülen, liselerinde başarılı ve ihtiyaç sahibi olan yüz öğrenci Anıtkabir'i, 1. ve 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte ziyaret etti. Milli Mücadeleyi bir kez daha yaşamak için Anıtkabir'e gençlerle birlikte gittiklerini aktaran Başkan Doğan, “Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının kurtuluş mücadelesinin başlatılmasının onurunu bir kez daha coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamda milli mücadelenin 100.yılı olması sebebiyle Merkezefendimizde okuyan öğrencilerimizle Anıtkabir'e geldik. Bu milli mücadeleyi bir kez daha yaşatmak için geldik buraya. Anıtkabir'de bayram coşkusu bugün çok farklı... Türkiye'nin birçok ilinden çocuklarımız buraya gelmiş. Tabi burada Atatürk'ün bir sözünden bahsetmeden geçemeyeceğim, ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek olan sizlersinizdir' yani bu vatanı, bu toprakları gençlere emanet etmiştir” dedi.

“Buradaki gençlerimiz ilelebet çalışacaklardır”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Benim inancım da, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda daha ileriye götürmek, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için buradaki gençlerimiz ilelebet çalışacaklardır. Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak daima gençlerimizin yanında olacağız. Onların projelerine, onların düşüncelerine, onların aklına ortak akıl olabilmek için birlikte çalışacağız. Yine gençlerimizi her alanda destekleyeceğiz. Milli mücadele gururunu da yaşatmak için bugün buraya geçlerimizle geldik. Onlara da katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine dönemde her şey daha güzel olacak” diye konuştu.

“Bizim için büyük bir şeref”

Anıtkabir'i ziyaret eden lise öğrencilerinden Şevval Keskin ve Yasin Akbay, “Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yıldönümünde burada bulunmak bizim için büyük bir şereftir. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bu duyguyu bizlere yaşattığı için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ederiz” dedi.