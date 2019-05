Başkan Doğan iftarda mahalle muhtarlarını ağırladı

Adem Uslu ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, mahalle muhtarları ve ilçe müdürleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar yemeğine, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile ilçe müdürleri ve aileleri katıldı. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Doğan, vatandaşların kaliteli ve hızlı hizmet almak istediğini belirterek Doğan, “Bugün burada yerel yönetimlerin yapı taşları olan çok değerli muhtarlarımız ve merkezi yönetimin yapı taşları olan çok değerli idari amirlerimizde bir araya geldik. Vatandaşın tek isteği var o da kamudan kaliteli ve hızlı hizmet almak. Vatandaş ne kadar kamudan kaliteli ve hızlı hizmet alırsa yaşadığı mahalleye, yaşadığı ilçeye ve devletine olan bağı da o denli artıyor. Bu bağ arttıkça da bizim birlik ve beraberliğimiz artıyor. Aynı zamanda ortak amaçlarımız ortak çıkarlarımız bir araya geliyor ve birbirimize daha fazla kenetleniyoruz. Bizler yeni dönemde Merkezefendi Belediyesi olarak merkezi idari birimlerimizden gelecek her türlü talebe, her türlü yol arkadaşlığına açığız. Her türlü projelerinde yardım etmeye hazırız. Her türlü ortak projeyi birlikte yapmaya varız. Aynı şekilde siz değerli muhtarlarımız daha özel sorunları bildiğiniz için bizler de aynı şekilde merkezi idaremiz ile sürdürdüğümüz yol arkadaşlığını sizlerle de bu yeni dönemde birlikte yürütmek istiyoruz” dedi.

“İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz 5 yıl boyunca devam eder”

Başkan Doğan, ilçede uyumlu çalışmaların gerçekleştiğinin altını çizerek, “Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak yetkilerimiz dahilinde her türlü sıkıntıda, sorunda, projede taşın altına elimizi koymaya hazırız. Şahsım ve Merkezefendi Belediyesi olarak buna söz veriyoruz. Göreve geldiğim andan itibaren gerek sayın kaymakamımızla gerek idari amirlerimizle gerek muhtarlarımız ile birlikte gerçekten uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntımız olmadı. Ben buradan sayın kaymakamımız başta olmak üzere bütün bürokratlarımıza değerli muhtarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz 5 yıl boyunca devam eder. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oruçlar açıldı.