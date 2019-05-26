İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Doğan kütüphanede öğrencilerle sahur yaptı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi’nde sınavlara hazırlanan öğrencilerle birlikte sahur yaptı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde sınavlara hazırlanan öğrencilerle birlikte sahur yaptı.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 7 gün 24 saat hizmet veren Merkez Kütüphane'de sınavlara hazırlanan gençleri ziyaret ederek, birlikte sahur yaptı. Doğan, ders çalışan öğrencilere sınavlara az bir süre kala moral vererek motive etti. Gençlerin her zaman arkasında olduğunu belirten Başkan Doğan, “Gecenin bu saatinde Merkez Kütüphanemizde büyük bir özveriyle sınavlara hazırlanan öğrencilerimizi ziyaret ettik. Sınava az bir zaman kaldı. Gençlerimizi motive etmek ve yalnız bırakmamak amacıyla sahurumuzu beraber yaptık. Geleceğimizin mimarları olan gençlerimizin her zaman arkasındayız. Sınavlara girecek bütün öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.