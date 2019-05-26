Başkan Doğan kütüphanede öğrencilerle sahur yaptı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde sınavlara hazırlanan öğrencilerle birlikte sahur yaptı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 7 gün 24 saat hizmet veren Merkez Kütüphane'de sınavlara hazırlanan gençleri ziyaret ederek, birlikte sahur yaptı. Doğan, ders çalışan öğrencilere sınavlara az bir süre kala moral vererek motive etti. Gençlerin her zaman arkasında olduğunu belirten Başkan Doğan, “Gecenin bu saatinde Merkez Kütüphanemizde büyük bir özveriyle sınavlara hazırlanan öğrencilerimizi ziyaret ettik. Sınava az bir zaman kaldı. Gençlerimizi motive etmek ve yalnız bırakmamak amacıyla sahurumuzu beraber yaptık. Geleceğimizin mimarları olan gençlerimizin her zaman arkasındayız. Sınavlara girecek bütün öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.