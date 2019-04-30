Başkan Doğan mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Doğan, davet ettiği Kaymakam Dr. Adem Uslu başkanlığında düzenlenen Tanışma Toplantısı'nda, Belediye Başkan Yardımcıları Necdet Yılmaz, Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun da hazır bulundu.

Yeni dönem ile ilgili düşüncelerini belirten Başkan Doğan, “Bugün burada yeni dönemi konuşmak ve tanışmak için bir araya geldik. Bizler için muhtarlarımız çok önemli. Çünkü muhtarlarımız yerel yönetimlerde demokrasinin ilk ayaklarıdır. Bizlere gelemeyen, sıkıntılarını iletemeyen vatandaşlarımızın ilk kapılarını çaldığı birimler sizlersiniz. Çoğunuzla seçim öncesi bir araya geldik, konuştuk. Bizler 31 Mart öncesinde Merkezefendimizi adım adım gezdik. Mahallelerimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Yeni dönemde mahallelerimizin sıkıntılarını hep beraber, sizin desteğinizle çözeceğiz” dedi.

“Önce insan şiarıyla yola çıktık”

İnsana yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu söyleyen Doğan, “Özellikle şunu söylemek istiyorum. Benim telefonum 7/24 her daim açık. Her zaman beni arayabilirsiniz. Sizler de biliyorsunuz ki bizler bu dönemde ulaşılabilir bir başkan, kapıları açık bir başkan şiarıyla yola çıktık. Önce insan şiarıyla yola çıktık. Bizim için insana yapılan yatırım, en büyük yatırımdır. Yeni dönemde de Merkezefendi Belediyesi biraz daha üretime dayalı olsun istiyoruz. Sizlerin de fikirlerine açığız. Bizler en başından itibaren bu şehri ortak akılla yönetmek istediğimizi belirttik. Artık Merkezefendi 'de ben yaptım anlayışı olmayacak” dedi.

“Tek amacımız, tek hedefimiz Merkezefendi”

Başkan Doğan, tek amacın Merkezefendi olması halinde başaramayacakları hiçbir durumun olmayacağının altını çizerek, “Sizlerin fikirleriyle, düşünceleriyle, mahallelilerimizin istekleriyle birlikte projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Bazı muhtar arkadaşlarımız yeni projeler ile geldiler. Evet, ben de çok istiyorum, ben de çok hevesliyim, benim de Merkezefendi için hayallerim var. Bizler birbirimizi anlarsak, birbirimize saygı gösterirsek, tek amacımız, tek hedefimiz Merkezefendi olursa başaramayacağımız hiçbir durumun olmayacağını düşünüyorum. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından muhtarlar da kendilerini tanıtarak mahalleleri hakkında bilgiler verdiler.