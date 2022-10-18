Başkan Doğan muhtarlar ile bir araya geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda muhtarlar ile bir araya geldi.

Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle program düzenlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, düzenlenen programda muhtarlar ve aileleriyle bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğin ardından muhtarlara hediyeler verildi.

“Muhtarlar vatandaşlarla aramızdaki köprü”

Merkezefendi'nin birçok mahallesinde yapılan projelerden bahseden Başkan Doğan, “Merkezefendi'mizdeki tüm mahallelerimizi daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemize düğün salonu, pazar yerleri, kreşler ve spor tesisleri gibi alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Asfalt, kaldırım ve yol çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarlarımızın her biri bizim için çok önemli, bazen bizim duymadığımız duyuyor görmediğimizi görebiliyorlar. Vatandaşlarımızla aramızda köprü vazifesi göre, ilçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için durmaksızın çalışan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü şimdiden kutluyorum” diye konuştu.