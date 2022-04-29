Başkan Doğan muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Bereketler Toplantı ve Sergi salonunda düzenlenen iftar programına, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, ilçede görevli muhtarlar ve aileleri, Merkezefendi Belediyesi birim müdürleri katıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Göreve geldiğimiz tarihten itibaren Merkezefendi Kaymakamımız önceliğinde bütün muhtarlarımıza, müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza özverili ve uyumlu çalışmalarından dolayı, Merkezefendimize katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süre içerisinde de bu uyumun devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

“Hepimizin amacı ilçemizi vizyon ilçe yapmak”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, mahallelerde eksiklerin giderilmesi için projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Doğan, “Sizlerin sayesinde sosyoekonomik gelişmişlikte Denizli'de birincilik ödülü aldı. Türkiye genelinde de 30. sırada yer aldık. Sanayisinden teknolojisine, eğitiminden kültürel faaliyetlerine kadar birçok alanda Merkezefendili hemşerilerimize hizmet ediyoruz. İlçemiz geneline baktığımızda yüz ölçüm olarak çok dağınık değil ama farklı farklı mahallelerimizde farklı farklı sosyoekonomik durumlar var. Bu dönemde mahallelerin ihtiyacına yönelik, eksiklerini gidermeye yönelik projelerimizle sizlerin karşısındayız. İşgücünün fazla olduğu bir mahallemizde kreş yaparken, bir mahallemizde bütün hemşerilerimizin yararlanabileceği Bilim Merkezi yapıyoruz” dedi.

“İlçemiz gözde bir ilçe”

Merkezefendi'yi örnek bir ilçe haline getirme amacıyla çalıştıklarını söyleyen Başkan Doğan, “İlçemiz gözde bir ilçe, talep olan bir ilçe. Genelde nüfus yoğunluğunun ilçemize aktarıldığı bir zamandayız. Alt yapı ve üst yapı hizmetlerimiz devam ediyor. Merkezefendi, Sümer ve Sevindik Mahallerimizde üst yapı çalışmalarımızı da en kısa zamanda tamamlayacağız. Ciddi bir şekilde asfalt ve yol kaldırım çalışmamız olacak. Bu dönemde 50 muhtarımız bizimle birlikte yol yürüyor. Bu ilçeye tek amaçları var, bu ilçeye hizmet etmek. Bu birlikteliğin Merkezefendi'mize yansıdığını düşünüyorum. Umut ediyorum ki daha güzel bir Merkezefendi'yi sizlerle inşa edeceğiz. Bizim tek amacımız var Merkezefendi'yi bu anlamda Türkiye'deki örnek ilçelerin arasında ilk sıralarda yer alması. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.