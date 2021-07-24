Başkan Doğan, “Türk basını, her zaman milletin gözü, kulağı ve sesi olmuştur”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 113'üncü yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Haber alma özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirten Başkan Doğan, “En önemli haber alma kaynağımız olan Türk basını, her zaman milletin gözü, kulağı ve sesi olmuştur. İlkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı kamuoyunun haber alma hakkına büyük katkı sağlamıştır. Sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanması, basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce ve öneme sahiptir. Bütün basın kuruluşları, görevlerini sansüre uğramadan, kısıtlanmadan, engellenmeden yerine getirebilmelidir. Unutulmamalıdır ki gelişmiş demokrasilerdeki en önemli özgürlüklerden biri de basın özgürlüğünün var olabilmesidir. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.