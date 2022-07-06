Başkan Doğan üst yapı çalışmalarını mahalleli ile birlikte inceledi

Merkezefendi Belediyesi tarafından Hallaçlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları tamamlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaların sona erdiği bölgede vatandaşlarla birlikte incelemelerde bulundu.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hallaçlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, toplam uzunluğu bin 300 metrelik yolda 20 bin metrekare alana sıcak asfalt serimi yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 6 bin metrekarelik alana kaldırım parke taşı, 5 bin metre uzunluğunda da bordür taşı döşendi. 36 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğindeki menfez yapımının tamamlandığı çalışmalarda, hava koşullarından etkilenmemesi ve kesinti yaşanmaması adına elektrik ve internet hatları da yer altına alındı.

Yapılan ve planlanan çalışmaları mahalleli ile değerlendirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Başkan Doğan, “İlçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Hallaçlar Mahallemizdeki üst yapı çalışmalarımızı tamamladık. Hallaçlar Mahallemizdeki ziyaretimizde, gerçekleştirdiğimiz üstyapı çalışmalarını görevli personelimiz ve hemşehrilerimiz ile birlikte inceledik. Yapmış olduğumuz ve planladığımız hizmetlerimiz hakkında görüşlerimizi paylaştık. Hallaçlar Mahallemizin dününü ve bugününü birlikte değerlendirdik. Hemşehrilerimizin konforunu sağlamaya, taleplerini karşılamaya ve Merkezefendimize hizmet etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz” dedi.