Başkan Doğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması:

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık" programına katıldı.

Namık Kemal Ortaokulu, Mükerrem Mehmet Eke Ortaokulu ve Rukiye Urhan Anaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Doğan, çevre bilinci ve temizliği anlamında Türkiye genelinde ilk beşi hedeflediklerini kaydetti. Yeni dönemde geri dönüşüm ve sıfır atık anlamında çocuklarımızla ilgili çok güzel projeleri olduğunu ifade eden Başkan Doğan, “Maalesef ülkemizde doğal kaynaklarımız bir bir erimekte. Özellikle son zamanlarda sanayileşmenin artmasıyla birlikte çevre kirliliği de arttı. Bu anlamda toplumsal ve bireysel bilinçlendirme çok önemli. Biz de geri dönüşüm ve katı atık projesiyle birlikte israfın önlenmesini, kaynakların doğru kullanılmasını, katı atıkların yerinde tespit edilmesini ve ayrıştırılmasını destekliyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak 250 kişilik temizlik personelimizle ve 50 araçlık filomuzla Merkezefendimizi temiz bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Çocuklarımızın kumbaralara ilgisi çok fazla”

Başkan Doğan, Merkezefendi Belediyesi'nin eğitimde ve sporda Türkiye genelinde ilk beşte yer aldığını ve aynı hedeflerinin çevre bilinci ve çevre temizliği alanında da olduğunu aktararak, “İlçemiz sınırları içerisindeki 140 bin hanemize dağıttığımız siyah ve mavi çöp poşetlerimizle atıkların ayrıştırılmasını ve temiz bir çevre sağlamak istiyoruz. Bu uygulama Türkiye'de sadece Merkezefendi Belediyemizde yapılmaktadır. İlçe sınırlarımız içinde bulunan okullarımıza ve sokaklarımıza 250 adet geri dönüşüm kumbarası koyduk. Özellikle çocuklarımızın kumbaralara ilgisi çok fazla. Çevre bilinci küçük yaşta edinilmesi gerekiyor. Geri dönüşüm ve sıfır atık anlamında çocuklarımızla ilgili çok güzel projelerimiz var. Okullarımızla, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapacağımız ortak projelerimizle birlikte Merkezefendimizin ilk sıralarda olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Doğan konuşmasının ardından projeye verdikleri desteklerden dolayı, Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Sedat Andıç'a, Mükerrem Mehmet Eke Ortaokulu öğretmeni Sibel Kayrakçı'ya ve Rukiye Urhan Anaokulu Müdürü Emine Hamal'a plaket verdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin atıklardan yaptığı el işi sergisini dolaştı. Serginin en çok dikkat çeken eseri ise 247 mezun öğrencinin vesikalıkları ile yapılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi oldu.