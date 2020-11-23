Başkan Doğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Doğan, “Gücünü sevgiden alan, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olan öğretmenliktir” dedi.

24 Kasım, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olduğunu belirten Başkan Doğan, “Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin geleceği olan yeni nesilleri öğretmenlerimize emanet etmiş, ‘Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' diyerek öğretmenlerin toplum açısından ne derece önemli olduğunu ifade etmiştir. Gücünü sevgiden alan, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olan öğretmenlik, bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla öğretmenlerimiz dün olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Cesaretini hiçbir zaman yitirmeyen, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, görevi başında şehit düşen eğitim neferlerimizi ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum” dedi.