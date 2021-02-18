İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Doğan'ın Regaip Kandili mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Manevi dünyamızda önemli bir yeri olduğuna değinen Doğan, “Kardeşlik ve birliğin güçlenmesine gayret göstermeliyiz” dedi.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Regaip Kandili mesajı yayımladı. Regaip Kandili'nin barış, huzur ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni eden Başkan Doğan, “Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, refah ve birlik, beraberlik duygularımızın daha da öne çıktığı, manevi dünyamızda önemli bir yeri bulunan Regaip Kandili kutsal, önemli ve özel bir gecedir. Bir kez daha Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde bizler de sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve birliğin güçlenmesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile Tüm İslam âleminin, Merkezefendili ve Denizlili hemşerilerimin Regaip Kandili'ni kutluyor, barış, huzur, sağlık, mutlu ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.