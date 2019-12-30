Başkan Erdoğan: “2020'yi, Denizli'nin ticaretini büyüteceğimiz bir yıl olarak değerlendireceğiz”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yaklaşık 18 bin üyelerine verdikleri kaliteli ve hızlı hizmetin 2020 yılında da devam edeceklerini kaydederek, “2020'yi, Denizli'nin ticaretini büyütüp, insanımızın refahını arttıracağımız bir yılı olarak değerlendirmeye çalışacağız” dedi.

Başkan Erdoğan, yayınladığı yeni yıl mesajında göreve geldikleri 28 Eylül 2016'dan bu yana, Denizlililer'in de desteğiyle güzel işlere imza attıklarını anımsattı. Başkan Erdoğan mesajında, “2 Nisan 2018'de üyelerimiz tarafından geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz oda organları seçimlerimizde, bu kez seçimle tekrar göreve getirilerek, bize olan güveni tazelemenin gururunu yaşadık. Üyelerimizden aldığımız bu güçle, her geçen gün daha da hızlı yol alarak önemli bir süreyi geride bıraktık. Hemşehrilerimizin desteği, milletimize hizmet aşkımız, azim ve kararlılığımızla yürüttüğümüz çalışmalarımızı, yılın 365 günü etkin ve verimli bir şekilde kesintisiz sürdürüp 2019'u da tarih sahnesine yolcu ediyoruz. 11 kişilik yönetim kurulumuz, 76 meclis üyemiz, 172 kişiden oluşan 30 meslek komitemiz ile 47 personelimizden oluşan toplamda 362 kişiye ulaşan yönetim organlarımız, idari ve hizmetli kadromuzla, sayıları 15 bin 685'ten, 18 bine yaklaşan üyelerimize kesintisiz hizmet vermekteyiz. Bilgi, belge ve işlemlere ulaşımı hızlandırmak ve kolaylaştırmak için dijital altyapımızı oluşturduk; artık 7 gün 24 saat online ulaşılabiliyoruz. Biz, köklü bir geçmişi olan büyük bir aileyiz. Şehrimizin en güçlü meslek ve sivil toplum kuruluşu durumundaki DTO, bu süre zarfında yasal görevlerinin yanında sosyal sorumluluk gerektiren birçok alanda sürdürdüğü faaliyetleri ile de daha iyi bilinen bir kurum haline geldi. Kurumumuzun adını yazdırdığımız her başarı, sizlerin de ilgi ve destekleriyle daha da güçlenen ekip ruhu ve takım çalışmasıyla oluşturulan sinerjinin bir ürünüdür. Bizden hizmet bekleyen kentimizdeki ticaret erbabına kaliteli, hızlı ve doğru hizmet vermemizde paydaşımız olan herkese destek, katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Yeni yılda da çok sayıda daha büyük proje ve başarılara imza atmanın heyecanı içindeyiz. Köklü bir gelenekten, daha güçlü bir geleceğe elbirliğiyle ve hep birlikte ulaşabilmek umuduyla” ifadelerine yer verdi.