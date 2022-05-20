Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı ile buluştu

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlili 86 firmanın stant açtığı Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'nda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizlili 86 firmanın stant açtığı ve alanında dünyanın en büyük ikinci organizasyonu olan İstanbul'daki Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'na, ilgili sektörlerden yeni sezonun ürünlerini görmek isteyen 20 üyesiyle çıkarma yaptı. Fuarın açılışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, Denizlili tekstilcileri tek tek ziyaret ederek sektörleriyle ilgili düşüncelerini dinledi.

“İhracatçılarımız, modern çağın akıncılarıdır”

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlili ihracatçılardan övgü dolu sözlerle bahsederek, "Onlar, Denizli'mizin öncüleri, modern çağın akıncılarıdırlar! Tekstil sektöründeki yatırımcıarımız, şehrimizi ve ürünlerimizi dünyanın dört bir tarafına taşımaktadırlar. Ev tekstili teriminin mucidi ve sektörde yerleşmesinin öncüsü, dünyadaki 1 numaralı üreticisi ve ihracatçısı hemşerilerimiz, dokumacılığın anavatanı Denizli'mizde ilmek ilmek ürüne dönüşen emeğini göz kamaştıran bir hazırlıkla dünyanın dört bir yanından gelen alıcıların beğenisine sundu. Fuarın ve görüşmelerin verimli geçtiğini duymak, bizi son derece mutlu etti" dedi.