Başkan Erdoğan, Denizli iş dünyasını Bakan ile buluşturdu

Denizli Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, “Toplantımızda, üyelerimiz de merak ettiklerini Bakanımıza birebir sorma imkanı yakaladı” dedi.

Genel müdürleriyle birlikte başta DTO'nun Denizli Teknik tekstil Merkezi olmak üzere bir dizi resmi açılışı yapmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, günün sonunda Denizli İşadamları Tüccarlar ve Sanayiciler Platformu'nun organize ettiği Denizli Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı'na da katıldı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı, Denizli iş dünyasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya getirdi. İş dünyası temsilcileri, Bakan Varank'a beklenti, öneri ve isteklerini iletti; sektörleriyle ilgili merak ettiklerini sordu.

Denizli Platformu İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan, toplantının açılış konuşmasında, “Girişimciliği ile bilinen çalışkanlığıyla takdir gören ülkemizin ilk 8 ihracatçı şehrinden biri durumundaki Denizli'miz, pandemide bile sanayisini, çarkları durdurmayıp işinin başında kalmış işletmesini açık tutmuş üretmiş ve ihraç etmiştir. İhracatta rekor üstüne rekor kırmıştır. İstihdamını artırmıştır. Ülke ekonomisinin a takımında yer alan öncü bir şehirdir. Şehrimizin önümüzdeki yıl bundan çok daha iyisine ulaşabilmek için bazı beklentileri vardır. Pandemiyle birlikte başlayan tedarik zincirindeki sıkıntılara rağmen önemli bir ivme yakalayan ihracata yönelik üretimimiz, ona bağlı birçok sektöre de kaynak oluşturan ve gelir sağlayan bir katma değer ortaya çıkarmaktaydı” dedi.

Denizli İşadamları Tüccarlar ve Sanayiciler Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasında Denizli özelindeki bazı konulara da dikkat çekti. Erdoğan, “Denizli'mizin öncelikleri arasında İzmir'deki limanlara nakliye masraflarını azaltarak, arada karayolu taşımacılığı olmadan, demir yoluyla doğrudan ulaşmak vardır. Demiryolu hattının yeniden modernize edilerek iyileştirilmesi, hattın tamamında sinyalizasyon sistemine geçilmesi, lokomotif ve vagon sayısının artırılmasıyla yük taşımacılığının önündeki engellerin kaldırılması bizim için çok önemlidir. İzmir-Aydın-Denizli güzergahını kısaltacak dolayısıyla İzmir üzerinden İstanbul'a ulaşımı da kolaylaştıracak olan Denizli-Aydın Otobanının bir an önce bitirilmesi ve hizmete girmesi de bir başka önemli beklentimizdir. Bunun yanında İzmir-Denizli-Antalya hızlı tren hattı projesinin başlatılması da önceliklerimiz arasındadır. Milli gururumuz, elektrikli otomobilimiz TOGG için Denizli'ye 20'de 20 yakışır diyerek daha ilk günden 20 araç birden siparişimizi geçtik; listeye isimlerimizi yazdırdık. Şimdi Denizli olarak bu girişimin içinde biz de yer almak istiyoruz. Denizli sanayisi olarak, aksamları ve tefrişatıyla ilgili üretime talibiz” diye konuştu.