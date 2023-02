Başkan Erdoğan, "DTO tüm imkanıyla depremzedelere yardım etmeye hazır"

Başkan Erdoğa,n deprem bölgesindeki afetzedelerin öncelikli ihtiyacı olan katalitik sobalarla elektrikli ısıtıcıları temin ederek bölgeye ulaştırmaları için halka çağrıda bulundu.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın afet dolayısıyla yayınladığı mesajında; “Merkez üsleri Kahramanmaraş ile Gaziantep olan ve bölgedeki birçok ilde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize ise başsağlığı diliyorum. Bu büyük afetten etkilenen herkese, büyük geçmiş olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizlerle. Devletimiz de tüm kurumlarıyla afetzedelerimizin yanındadır; görevinin başındadır. Biz de Denizli Ticaret Odası olarak, tüm imkanımızla depremzedelerimize her türlü yardıma hazırız. Depremin hemen ardından gerekli çalışmayı, yardım hazırlığımızı başlattık. Afetzedelere yardım edebilmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızı, aralıksız sürdürüyoruz. Bölgeden ve devletimizden gelen talebe göre hareket ediyoruz. Kurumlarımızla irtibat halindeyiz. Bölgedeki hava durumu ve olağanüstü halden dolayı afetten etkilenen vatandaşımızın öncelikli ihtiyacı katalitik sobalar yani tüple çalışan sobalarla elektrikli ısıtıcılardır. Üyelerimize bu konuda çağrıda bulunduk; ulaşabildiğimiz her yerden yardım için bu sobaları gerekirse satın alıyor ve topluyoruz. Hayırsever, yardımsever halkımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Elinde olanlarla imkânı bulunan vatandaşlar da afetzedelerimize bu konuda yardımcı olabilirler. Elinde katalitik soba ve elektrikli ısıtıcısı olanlarla temin etme imkanı bulunanlar, Denizli Ticaret Odamızın telefonunu arayabilirler. Bugün birlik olma, millet olarak birbirimize sahip çıkma günüdür. Böyle büyük yaralar elbirliğiyle daha hızlı sarılır. Allah, bu ve benzeri afetlerin daha beterinden, tekrarından ve her türlü musibetten milletimiz ile devletimizi korusun” dedi.