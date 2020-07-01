Başkan Erdoğan, elektronik ticarete dikkat çekti

DTO, internet üzerinden gerçekleşen Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısında pandemi sebebiyle elektronik ticaretin arttığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Ülkemizde, yılın ilk 5 ayında e-ticaret işlem hacmi, yüzde 48'e yükseldi. İnternetten satışı olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi ise, yılın ilk çeyreğinde, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1400 arttı. Biz de bu yeni durumu iyi değerlendirebilirsek, e-ticaretle ilgili girişimlerimiz zamanla ihracatta da etkili bir enstrümanımız haline gelecektir” dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) haziran ayı olağan meclis toplantısını dijital ortamda gerçekleştirdi. Gündeme dair görüşmelerin ardından Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, son bir aydaki gelişmeleri değerlendirdi; son dönemdeki çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Meclisteki konuşmasına dünya, Türkiye ve Denizli'deki sosyoekonomik gelişmeleri özetleyerek başladı. Haziran ayında, yurtiçinde, korona virüsün ekonomiye etkilerini önlemek için alınan tedbirler, 1 Haziran'dan itibaren yeni bir sürece girilmesi ile otomobil ve konut satışlarının dikkat çektiğini, yurtdışında ise Amerikan Merkez Bankası (FED)'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi kararlarının gündemde yer tuttuğunu kaydetti. E-ticaretin, hızla ek bir iş ya da alternatifmiş gibi değil, yeni bir sektörmüş gibi, daha etkin hale getirilmesiyle bu konuda daha hızlı yol alınabileceğine de dikkat çeken Başkan Erdoğan, “E-ticarette hızla daha etkin hale gelmemiz gerekiyor. Ülkemizde, yılın ilk 5 ayındaki e-ticaret işlem hacmi, yüzde 48 arttı. İnternetten satışı olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi ise, yılın ilk çeyreğinde, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1400 çoğaldı. Biz, bunu iyi değerlendirebilirsek, e-ticaret, ihracatta da kısa zamanda etkili bir enstrümanımız haline gelecektir. Bu konuyu, daha önce de defalarca dile getirdim. Bununla ilgili internet ortamında etkinlikler de başlattık” dedi.

Üyelerimize, 81 milyon 342 bin TL kredi desteği sağladık

2 yıl önce uluslararası gelişmelerin döviz kuruna yansımasından dolayı oluşan sıkıntılı dönemde, DTO olarak, üyelerine 168 milyon TL'lik nefes kredisi dağıttıklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, “2018'de,onların yanında durduğumuz gibi bu yıl da yine pandemi sürecini aşmak adına tüm kaynaklarını üyelerimize açtık. Şu ana kadar, 644 işletmeye 40 milyon 680 bin TL'lik nefes kredisi, bin 629 işletmeye de 40 milyon 662 bin TL'lik can suyu kredisi olmak üzere, toplamda 81 milyon 342 bin TL'lik destek sağladık” ifadelerini kullandı.

DTO'da kayıtlı yabancı sermaye 250 milyon 112 bin 80 TL'ye ulaştı

DTO'da 18 bin 231 firmanın kayıtlı olduğunu da açıklayan Başkan Erdoğan, yabancı sermayeli firma sayısının ise 1 artarak 179'a ulaştığını duyurdu. Bunlar arasında, 32 firmayla İranlı ortağı bulunan şirketlerin ilk sırada, 31 firmayla ise Almanyalı ortağı bulunan şirketlerin ikinci sırada yer aldığını belirten Erdoğan, “Bu şirketlerin toplam sermayesi, 298 milyon 868 bin 950 TL. Bunun yüzde 83,69'una denk gelen 250 milyon 112 bin 80 TL'si, yabancı sermaye” şeklinde konuştu.

Karşılıksız çek tutarı yüzde 78,94, protestolu senet tutarı ise %52,35 azaldı

Son dönemdeki verilerden piyasalardaki toparlanmanın öncü işaretlerini aldıklarını kaydeden Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, yılın ilk 5 ayındaki karşılıksız çek adedinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,9 azaldığını da vurguladı. Erdoğan, “Karşılıksız çekler, tutar bazında ise, yüzde 78,94 azaldı; 45 milyon 623 bin TL'de kaldı. 2019'un aynı döneminde, 216 milyon 597 bin TL idi. İlk 4 aydaki protestolu senet adedi ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,87 azalarak, 2 bin 973 adet olarak kayıtlara geçti. Protestolu senetler, tutar bazında da yüzde 52,35 azalarak, 43 milyon 71 bin TL olarak kayıtlara geçti. 2019'un aynı döneminde, 90 milyon 385 TL idi” diye konuştu.