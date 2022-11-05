Başkan Erdoğan; “Kazakistan ile ticaretimizi artırmak istiyoruz”

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev bakanlığındaki heyetle görüştü.

Konuk Büyükelçiye Denizli ekonomisi ve Denizli Ticaret Odası faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Erdoğan, “Kazakistan bizlerin ata yurdudur. Türkiye'mizi Kazak kardeşlerimizin ikinci evi olarak görüyoruz. Dost ve kardeş Kazakistan ile ilişkilerimizi daha da geliştirip, ticaretimizi artırmak istiyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük onur duyduk” şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, iki ülke arasında iş birliği yapılabilecek alanlar ve sektörler ile iş hacmini artırmanın yollarını istişare etti. Denizli'nin Kazakistan'dan pamuk ipliği, bakır ve PVC gibi ürünler ithal ettiğini ifade eden Erdoğan, “İhracatımıza konu olan ürünler arasında hazır giyim, kimyevi maddeler, bakliyat-yağlı tohumlar yer almaktadır. Kazakistan bizlerin ata yurdudur. Türkiye'mizi Kazak kardeşlerimizin ikinci evi olarak görüyoruz. Dost ve kardeş Kazakistan ile ilişkilerimizi daha da geliştirip, ticaretimizi artırmak istiyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük onur duyduk. Denizli ile ilgili yapılabilecek ne varsa Denizli Ticaret Odası olarak hazırız” dedi.

“Denizli'den yatırımcı bekliyoruz”

Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ise ülkesi ve sektörleri hakkında paylaşımda bulundu. Denizli'den Kazakistan'a yatırımcı davet eden Sapiyev, “Denizli'ye ilk kez geldim ve burada çok iyi ağırlandım. Misafirperver ve girişimci insanlardan olan bu şehirde yörük kültürünün de yaygın olduğunu gördüm. Yabancı yatırımcıları ülkemize daha fazla çekmek istiyoruz. Çeşitli sektörlerden Türkiye'nin farklı illerinden Kazakistan'da yatırımcılarımız var. Denizli'den de yatırımcı görmek isteriz” dedi.