Başkan Erdoğan kısıtlamadan etkilenecek üyeleri için toplantı gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, “Yasaklardan dolayı kapanacak, kısıtlamalardan etkilenecek üyelerimizin istek ve sıkıntılarıyla ilgili önerilerimiz ile taleplerimizi aktararak istişare ettik” dedi.

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) aylık olağan meclis toplantısı ile haftalık yönetim kurulu toplantısı, uzaktan erişimle online yapıldı. Nisan Ayı DTO Meclis Toplantısı'nda Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın gündemi okutturmasının ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, son meclis toplantılarından bu yana dünyada, Türkiye'de ve Denizli'de yaşanan sosyoekonomik gelişmelerin ışığında iş dünyası ve ticari hayatı ilgilendiren verilerle bir değerlendirmede bulundu. Odalarındaki faaliyetlerin ayrıntılarını anlatan Başkan Erdoğan, üyelerinden gelen pandemi kısıtlamaları ve uygulamalarıyla ilgili talepleri, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e ulaştırdığını aktardı. Başkan Erdoğan, “Pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle özelikle küçük esnaf olarak tabir ettiğimiz firmalarımızın sıkıntıları arttı. Gerek bizzat üye ziyaretlerimiz ile gerekse sizler ve komitelerimiz aracılığıyla, sahada olanları an be an takip ediyoruz. Üyelerimizden bize yansıyan her türlü sorunu çözüme kavuşturmaya, her talebi de imkanlar çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, valimiz ile görüştük. Kısa çalışma ödeneği, pandemi döneminde işletmelerimizde istihdamın korunmasına yönelik en önemli destektir. Böyle bir karara, iş hayatının ihtiyacı vardı. Hem işçiyi hem de KOBİ'lerimizi, esnafımızı, işverenimizi, işletmelerimizi koruyan ve destekleyen bir uygulamadır” dedi.

Başkan Erdoğan: “Emlakçı üyelerimiz için yeni bir dönem başlıyor”

Ayrıca, meslek komitelerinin toplantılarına katıldığını ve onlardan da bilgiler aldığını, 13'üncü meslek komitelerinden emlakçı üyelerinin yaşadığı sıkıntıları dinlediğini ve gerekli çalışmanın yapıldığını da aktaran Başkan Erdoğan, “Emlakçı üyelerimiz bundan sonra Denizli Ticaret Odamızın logosunun da yer aldığı tek tip sözleşmelerle çalışacaklar. Bu düzenlememizin, sektöre mesleki bir kimlik kazandıracağını düşünüyorum. Bu uygulama, merdiven altı tabir edilen ve kayıtsız bir şekilde sektörde yer işgal edenlerin ortamı suistimal etmelerini engelleyecek. Üyelerimiz ile vatandaşımız, bundan sonra Denizli Ticaret Odası'nın güvencesinde iş yapma ayrıcalığını yaşayacak. Ayrıca, bu alanda bir adım daha attık; Taşınmaz Ticareti Eğitimi Sertifika Programı düzenledik. Bu sayede, emlakçı üyelerimiz yılsonuna kadar 100 saatlik nitelikli bir mesleki eğitime tabi tutulacaklar” diye konuştu.

“Günlük 50 lira ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteği verilecek”

Başkan Erdoğan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını, buna göre ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamının genişletildiğini de hatırlattı. Erdoğan, “Artık yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de günlük 50 lira ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteği verilecek.” dedi.

Başkan Erdoğan: “Mehmetçik'imiz, her şeyimiz”

Başkan Erdoğan, kısa bir süre önce kendilerini 11. Komando Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven ile yardımcısının ziyaret ettiğini hatırlattı. Erdoğan, “Yurdumuzu canı pahasına savunan Mehmetçik'imiz, her şeyimiz. Komutanlarımız, bir yazıyla, tugay komutanlığına desteklerimiz ile iş birliğimizden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde bir operasyon başlattı. Allah, kahraman ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Operasyonda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile aziz milletimize ise başsağlığı diliyorum. Bildiğiniz gibi, Ermeni lobisi ile ABD, soykırım yalanıyla ülkemiz aleyhinde bir propaganda başlattı. Onların bu iftiraları, kendi yüz karası tarihindeki katliamları örtbas etmesine yetmeyecektir. Dünyanın dört bir tarafında milyonlarca insanın kanına giren ve en az bir o kadarını da evsiz barksız öksüz yetim bırakanlar, bize insanlık dersi veremezler! Türkler de tarih de yalan söylemez... Asırlarca cihanın dört bir köşesinde hüküm sürmüş şanlı tarihimizi bir kenara atıp, ülkemiz üzerinde kirli emelleri olanlara çanak tutanların kaleme aldığı paçavralar ise, kendilerinin asıl niyetleri ile gerçek yüzlerini ifşa etmekten öteye gidemez. Aziz milletimiz, bu türde ayak oyunlarına prim vermez; vermeyecektir! Kapkara düşünceleriyle onlar bizim gibi asil bir millete kara çalmaya çalışırken, biz bayrak olup sınırlarımızın ötesinde de dalgalanıyoruz. Dualarımız, bu uğurda vatanı ve milleti için çarpışan şanlı ordumuzun kahraman neferlerimizle.” dedi.