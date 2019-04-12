Başkan Erdoğan: “KOBİ'lere 3 milyar TL kredi imkanı sağlandı”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sağlanacak kefalet desteğiyle, Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, KOBİ'lere 3 milyar TL kredi imkanı sağlandığını kaydetti.

Başkan Erdoğan, KGF'den, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve büyümelerini desteklemek amacıyla Avrupa Birliği tarafından yürütülen COSME Projesi'nin Türkiye ayağının KGF iş birliği ile hayata geçirileceğinin açıklandığını bildirdi. Başkan Erdoğan, “KGF'den, piyasaların beklediği güzel bir haber geldi. Avrupa Yatırım Fonu tarafından KGF'ye kontrgaranti anlaşmasıyla hibe fon sağlanacak. Kefalet işlemleri Kredi Garanti Fonu'nun öz kaynaklarından yapılacak. KGF, bu kredilerin %80'ine kefalet verecek. Sağlanacak kefalet desteği ile her bir KOBİ'miz, ilgili bankalarca istenilen şartları yerine getirirse, ilk 1 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 60 ay vade ile 1 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek. Proje kapsamında KOBİ'lerimize yaklaşık 3 Milyar TL tutarında kredi kullandırılması bekleniyor. İş dünyamız, böyle bir fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir. Her kuruşunun yatırım, iş geliştirme, üretim, istihdam ve ihracat olarak ekonomimize katkı sağlayacağından en ufak şüphem yok. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.