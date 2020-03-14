İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Erdoğan: “Korona virüsü fırsatçılarına izin vermeyeceğiz”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, korona virüs riskinin oluşması sonrası başta hijyen malzemeleri olmak üzere gıda gibi ürünlerde fırsatçılığa müsaade etmeyeceklerini, bu tür yollara başvuranlar hakkında disiplin kurallarını işleteceklerini belirtti.


Başkan Erdoğan konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bazı şehirlerde kimi ürünlerin yok sattığı ve fahiş oranda fiyat artışları olduğu haberleri üzerine, Denizli'deki firmaları uyardı. Yaptığı açıklamada TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bir yazıyla tüm oda ve borsalarla üyelerinin bu konuya dikkatini çektiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, bu tür girişimlere müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Başkan Erdoğan açıklamasında “Denizli Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapanlara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı hatırlatır, bu tür firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna bildiririz. Herkes şunu bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenler çıkarsa, onlara karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.