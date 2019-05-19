Başkan Erdoğan şampiyon yüzücüyü ödüllendirdi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, uluslararası yarışta kendisinden yaşça oldukça büyük milli yüzücüleri de geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan 13 yaşındaki Seyfi Diker'i kabul etti. Diker'e, aynı yarışta 2'nci olan Muammer Gecekuş ile öğretmenleri de eşlik etti.

Marmaris'te düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları'nda, eski milli yüzücü Tolga Öcal'ın, yarışı kendinden önce bitirmek üzere olan kendisinden 27 yaş küçük Seyfi Diker'i (13), denizden çıkıp bitiş çizgisine ulaşacakken itip denize düşürdüğü anları tüm Türkiye hayretle izledi. Son anda kasıtlı bir engellemeyle kaybettiği yarış sonrası gözyaşlarına boğulan Diker'e yapılan centilmenlik dışı hareket ile onu yaptığı için diskalifiye edilen milli yüzücü Öcal, sosyal medyada halktan büyük tepki çekti. Hakemlerin kararıyla şampiyon ilan edilen ve mutlu sona ulaşan küçük yüzücü Diker, kendisinden hemen sonra ipi göğüsleyerek 2'nciliği de kimselere bırakmayan takım arkadaşı Muammer Gecekuş ile birlikte DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret etti. Başından geçenleri ve neler hissettiğini bir kez de Başkan Erdoğan'a anlattı.

Erdoğan, TOBB Ortaokulu öğrencisi yüzücülerin başarılarıyla gurur duyduklarını, yarışın son anlarının görüntülerini izlediklerinde yapılan engellemeyi görünce de büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Başkan Erdoğan, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Seyfi Diker ile Muammer Gecekuş, spordaki başarılarıyla, başta Denizli Ticaret Odamızın sonra da Denizli'mizin gurur kaynağı oldu. Gençlerimizin, rakiplerini geçerek, insanımızın ne kadar çalışkan ve başarılı olduklarını herkese göstermiş olması, başta aileleri olmak üzere öğretmenleri ve onlar kadar bizleri de sevindirdi. Denizli Ticaret Odası olarak, eğitimi hep önemsedik, önceliklerimiz arasında tuttuk. Eğitim ve öğretim ile öğrencilerimize, her fırsatta destek olduk” dedi.

Başkan Erdoğan, yüzücüler ve öğretmenleri ile fotoğraf çektirdiği ziyaretin sonunda, konuklarını okullarında kullanabilecekleri eğitim setinden oluşan birer hediye ile uğurladı.